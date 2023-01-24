Bilecikli kadınlar yine hayranlık uyandırdı

Bilecikli kadınların Halk Eğitimi Merkezindeki çalışmaları yine hayranlık uyandırdı.

Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bağlama kurslarında, bağlama hocası yöresel sanatçı Kazım Kaya önderliğinde başlayan, sonrasında kendilerini geliştiren ’Yenipazar Sadınlar Saz Ekibi’ çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman bir araya gelen kadınlar hem çalıp hem de şarkı söylüyorlar. Bilecik içinde ve il dışında yapılan programlarda etkinlik yapmaya ve beğeni kazanmaya da devam ediyorlar.