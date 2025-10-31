Bilecikli Karateci Sena Akman Türkiye üçüncüsü oldu

Elazığ’da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası’nda Bilecikli sporcu Sena Akman, U21 Kadınlar 61 kilo kategorisinde üçüncülük elde etti.

Türkiye Karate Şampiyonası’nda Bilecik’i temsil eden sporcu Sena Akman, U21 Kadınlar 61 kilo kategorisinde yarışarak büyük bir başarıya imza attı. Akman, kürsünün üçüncü basamağına çıkarak Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Bu önemli başarı, Sena Akman’a sadece Balkan Şampiyonası’na katılma hakkı kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda Avrupa Şampiyonası kadrosu için Milli Takım seçmelerinde de değerlendirilme fırsatı sundu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, "Sporcuyu yetiştiren antrenörler Tuğba Kurnaz ve Murat Salih Kurnaz’ı da kutluyor, Sena Akman’ın spor kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz" dedi.