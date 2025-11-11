Bilecikli karateciler Milli Takımda

Bilecikli karateciler, Hırvatistan’da düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Bilecikli sporcular Orhan Elvan ve Tuğba Çürük, gösterdikleri üstün performansın ardından Milli Takım kadrosuna seçildi. İki sporcu, Hırvatistan’ın Rijeka kentinde yapılacak Balkan Karate Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, milli formayla ülkemizi temsil edecek sporculara ve antrenör Murat Salih Kurnaz’a başarılar dileyerek, "Sporcularımızın bu önemli organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Elde edecekleri başarılar, hem ilimiz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı olacaktır" dedi.