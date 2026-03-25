Bilecikli öğrencilerden şampiyonluk başarısı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde öğrenciler, farklı branşlarda şampiyonluk başarısı elde ettiler.

Atatürk Ortaokulu öğrencileri, futsal ve masa tenisi branşlarında elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Öğrenciler; Futsal Yıldız Erkek İl Birinciliği, Futsal Yıldız Kız İl Üçüncülüğü, Masa Tenisi Küçükler Erkek İl Birinciliği, Masa Tenisi Küçükler Kız İl Birinciliği, Masa Tenisi Yıldız Kız İl Birinciliği ve Masa Tenisi Yıldız Erkek İl İkinciliği derecelerini elde etti. Elde edilen başarıların ardından öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, Okul Müdürü Durmuş Ali Ünlü ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ile bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Gençlerimizin sporda elde ettiği bu başarılar bizleri son derece gururlandırıyor. Disiplinli çalışmalarının karşılığını alan öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.