Bilecikli özel sporcu Türkiye dördüncüsü oldu
Bilecikli özel sporcu Zeynep Gözgen, Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şamapiyonası'ndan başarıyla döndü.
Bilecikli özel sporcu Zeynep Gözgen, Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şamapiyonası’ndan başarıyla döndü.
Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şamapiyonası’na Bilecikli özel sporcu Zeynep Gözgen’de katıldı. 81 ilden 500 kişinin katıldığı yarışmada Bilecikli özel sporcu Zeynep Gözgen Türkiye dördüncüsü oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü kutlayarak, başarılarının devamını diledi.