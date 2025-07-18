Bilecikli şampiyon Avrupa yolcusu

Sivas’ta düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler Final Yarışması’nda gülle atma branşında Türkiye Şampiyonu olan Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş, Makedonya’da Bilecik’i temsil edecek.

Okul Sporları Atletizm Gençler Final Yarışması’nda gülle atma branşında Türkiye Şampiyonu olan Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş antrenörü Sercan Ocak ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti. Gösterdiği üstün performansla Türkiye birinciliğini elde eden genç sporcu, 20-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında Makedonya’da düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Ramazan Demir, "Abdulkerim’in bu önemli başarısı hem ilimiz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı. Sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten kutluyor, Gençlik Olimpiyatları’nda da başarılarının devamını diliyorum" dedi.