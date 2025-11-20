Bilecikli şehit İlhan Ongan'ın baba evinde Mevlid-i Şerif okundu
Bilecik'te geçtiğimiz gün şehit olan İlhan Ongan'ın baba evinde Mevlid-i Şerif okundu.
Bilecik’te geçtiğimiz gün şehit olan İlhan Ongan’ın baba evinde Mevlid-i Şerif okundu.
Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın cenazesi 15 bin kişinin katılımıyla geçtiğimiz cuma günü düzenlenen töreniyle uğurlanmıştı. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak’taki babası evinin önünde mevlidi şerif düzenlendi. Mevlitte çok sayıda insan katılırken, şehidin babası Ali annesi Hatice ve şehidin kardeşi Burcu Olgan’a acılarını paylaştı.