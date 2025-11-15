Bilecikli sporcu Avrupa Şampiyonası'na kota aldı

Bilecikli sporcu Neslişah Ençok Multi Avrupa Oyunları’nda elde ettiği ikincilik derecesiyle Avrupa Şampiyonası kota aldı.

Bilecikli taekwondo sporcusu Neslişah Ençok, Sırbistan’da düzenlenen Multi Avrupa Oyunlarında ikinci olarak önemli bir başarı elde etti ve Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Ençok, kazanılan kota doğrultusunda Priştine/Kosova’da gerçekleştirilecek şampiyonada 53 kg kategorisinde milli takım kadrosunda yer alarak Türkiye’yi temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Hanife Yıldız’ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Sporcumuz Neslişah elde ettiği derecenin hem ilimiz hem de Türk taekwondosu adına önemli bir kazanım" dedi.