Bilecikli sporcu Balkan Şampiyonu oldu

Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, Ümit Genç U21 Balkan Şampiyonası’nda Balkan şampiyonu oldu.

Slovenya’da 12 farklı ülkeden, 750 sporcunun katıldığı Ümit Genç U21 Balkan Şampiyonası’nda Ümitler Takım Kumite dalında oynayan Tuğba Çürük, Balkan şampiyonu oldu. Göstermiş olduğu başarı ile Bilecik’e şampiyonluk kazandıran Tuğba Çürük ve antrenörü adeta gurur tablosu oluşturdu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Sporcuyu, antrenörü ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.