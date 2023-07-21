Bilecikli sporcu gümüş ve bronz madalya kazandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarı Final Müsabakaları’nda Bilecikli sporcudan bir gümüş bir de bronz madalya ile döndü.

Balıkesir’in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarı Final Müsabakaları’nda Bilecikli sporcu Yağızalp Bilgin bir gümüş bir de bronz madalya ile döndü. Bilgin; 200 metre kurbağalama yarışında gümüş, 100 metre kurbağalama yarışında bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başarılı sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.