Bilecikli sporcu Sebahat Demir'den büyük başarı

Bilecikli Sebahat Demir, Tiran Maratonu'nda 10 kilometre kadınlar genel klasmanında ikinci oldu.

Bilecikli sporcu Sebahat Demir'den büyük başarı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecikli Sebahat Demir, Tiran Maratonu’nda 10 kilometre kadınlar genel klasmanında ikinci oldu.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Uluslararası Tiran Maratonu’nda Bilecikli sporcu Sebahat Demir, 10 Kilometre Kadınlar Genel Klasmanında ikinci sırayı elde etti. Sebahat Demir’in elde ettiği derece, Bilecik’in uluslararası yarışlardaki başarı grafiğine yeni bir katkı sağladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Medeni Demir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.