Bilecikli sporcudan bir gümüş bir de bronz madalya

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open) Bilecikli sporcu Neslişah Ençok üçüncü oldu.

Bilecikli sporcudan bir gümüş bir de bronz madalya
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda (Turkish Open) Bilecikli sporcu Neslişah Ençok üçüncü oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Ankara’nın Keçiören ilçesi Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona, 40 ülkeden bin 500 sporcu katıldı. Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen turnuvada Bilecikli sporcu Neslişah Ençok üçüncü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu.