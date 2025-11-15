Bilecikli sporcular milli takımda gurur yaşattı

Bilecikli sporcular İrem İşel ve Nisanur Faideci’nin milli takım seçmelerindeki başarısı ile İrem İşel’in Avrupa üçüncülüğü, uluslararası arenada gurur yaşattı.

Bilecik ilini temsil eden taekwondo sporcuları İrem İşel ve Nisanur Faideci (44 kg), yıldız bayanlar kategorisinde gerçekleştirilen milli takım seçmelerinde tüm rakiplerini geride bırakarak milli formayı giymeye hak kazandı. Seçmelerin ardından 6-8 Kasım 2025 tarihleri arasında Atina/Yunanistan’da düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil eden İrem İşel, turnuvayı Avrupa üçüncülüğü ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların elde ettiği derece ile kenti ve ülkeyi gururlandırdığını belirterek, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Hanife Yıldız’ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.