Bilecikli sporcular şampiyon oldu

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı öğrencilerden oluşan voleybol takımı şampiyon oldu.

İzmir’de düzenlenen Yurtlig Kız Voleybol Grup Müsabakalarında, Bilecik’i temsil eden Halime Hatun ve Bilecik Kız Yurtları öğrencilerinden oluşan kız voleybol takımı büyük bir başarıya imza attı. Zorlu geçen müsabakalar sonunda rakiplerini geride bırakan Bilecikli sporcular, grup şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını sürdüren takımın başarısı, hem spor camiasında hem de kentte büyük sevinçle karşılandı. Disiplinli çalışmaları ve takım ruhuyla dikkat çeken sporcular, turnuva boyunca sergiledikleri performansla takdir topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bu büyük başarıda emeği geçen sporcularımızı ve antrenörümüz Mestan Koç’u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Gençlerimizin sporda elde ettiği bu tür başarılar bizleri gururlandırmakta, geleceğe olan inancımızı daha da güçlendirmektedir" dedi.