Bilecikli sporcular yarışmalara damga vuruyor

Bilecik’te GSB Spor Okulları bünyesinde eğitim alan sporcular ulusal ve uluslararası yarışmalara damga vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Konya’da düzenlenen Sümer Koçak U-23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda 53 kiloda mindere çıkan sporcu Başak Duman, bronz madalya elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca sporcu Başak Duman, geçen yılki eğitim ve öğretim yılında dünyanın en büyük okul sporları organizasyonu olan Gymnasiade Oyunlarında mücadele etmişti. Bilecik İlinin başarılı branşlarından Taekwondo branşında da başarılar gelmeye devam ediyor. Taekwondo Dünya Başkanlık Kupası Avrupa Elemelerinde tatamiye çıkan Bilecikli sporcu Neslişah Ençok, bronz madalya elde ederek başkanlık kupası ikincisi oldu. Bu derecesiyle Avrupa Elemelerini geçen başarılı sporcu en çok, Sırbistanda düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’na direk katılma hakkı elde etti.

Taekwondo branşından sonra bir derecede Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Şehit Muhammet Oğuz Kılıç Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’nda geldi. Toplam 9 farklı kategoride madalya elde eden Bilecikli sporcular turnuvaya damga vurdu. ‘Genç Kızlar’ kategorisinde, 80 kiloda mücadele eden Nisanur Bırni altın, 42 kiloda Nisanur Özen bronz, 48 kiloda Tuana Mandan bronz ve 52 kiloda İlknur Çelik Genç bronz madalya elde etti. 30 kiloda mücadele eden Muhammet Emin Kalincik minik erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Genç erkeklerde 45 kiloda mücadele eden Ömer Yıldırım bronz, +80 kiloda mücadele eden Fatih Gündüzalp bronz madalya elde etti. Yıldız kız kategorisinde ise 39 kiloda mücadele eden Beril Işıl Doğru bronz, 48 kiloda Nidanur Özen bronz madalya elde etti. Toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya ile Bilecikli sporcular tunuvadan 9 madalya ile döndü.

Atletizm branşında ise Hayriye Nur Arı Atletizm Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etti. İstanbul’da düzenlenen turnuvada İki farklı kategoride yarışan Milli Atlet Hayriye Nur Arı uzun atlama ve 3 adım atlama kategorilerinde rakiplerini geçerek Türkiye şampiyonu oldu. Böylece Bilecikli sporcular yarıştıkları 4 farklı branşta toplam, 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz toplamda 13 madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, başarılı sporcuları tek tek tebrik ederek, “Böylesi ciddi organizasyonlarda sporcularımızın elde etmiş olduğu başarılardan dolayı mutluluk duyduk. Dereceler başlattığımız alt yapı odaklı çalışmaların ne kadar doğru yolda olduğunu gösteriyor. Sporcularımızın kararlılıkla yürüttükleri çalışmalar ile bu başarıların daha da geleceğini inanıyorum. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, gelecek müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.