Bilecikli tekvandocudan Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı

Bilecikli tekvandocu İrem İşel, Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu.

Bilecikli tekvandocudan Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecikli tekvandocu İrem İşel, Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü oldu.

Yunanistan’da düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası’nda milli formayla mücadele eden Bilecikli sporcu İrem İşel, gösterdiği başarılı performansla Avrupa 3 üncülüğü elde etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Şampiyonada Türkiye’yi başarıyla temsil eden genç sporcu, kürsüye çıkarak hem ülkesine hem de Bilecik’e büyük gurur yaşattı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İrem İşel’in başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Hanife Yıldız’ı tebrik ediyor, gurur verici başarılarının devamını diliyoruz" dedi.