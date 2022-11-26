Bilecikli üreticilere 150 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi çerçevesinde protokol imzalandı.

Protokol ile Bilecikli üreticilere 150 bin küçükbaş hayvan alımı faizsiz kredi verileceği açıklandı. Bugüne kadar Bilecik’te proje ile 26 işletme desteklemeden yararlanarak bin 351 adet küçükbaş hayvan alımı yaptığı belirtildi. “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesiyle 100 baş altı küçük kapasiteli işletmelerin kapasitelerinin arttırılmasını hedeflediklerini belirten Vali Kızılkaya; “Hayata geçirdiğimiz projeyle ilimizde işletmelerini canlandırmak ve kapasitelerini arttırmak isteyen üreticilerimize çok faydalı olacak bir fırsat sunuyoruz. Projeden yararlanan işletmelerimiz ülke ekonomisine ve et üretimine sağladıkları katkının yanı sıra kapasite artışıyla da kendi ekonomilerini kalkındıracaktırlar. Özellikle köylerimizdeki kapanmış işletmeler tekrar canlandırılarak köyde yaşamaya teşvik edilecek ve göçün önüne geçilmiş olacak. Projeden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımız gerekli bilgiyi Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinden alabilirler” diyerek hayırlı olmasını diledi.