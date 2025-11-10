Bilecikliler Eskişehir'de buluştu

Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği’nin düzenlediği ‘3. Bilecikliler buluşuyor şenliği ve tanıtım günü’ yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda Bilecikli katıldı. Şenlikte Bilecik’in kültürel değerleri tanıtıldı, yöresel ürünler sergilendi ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenlendi. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, "Hemşerilerimizle bir arada olmak, kültürümüzü yaşatmak ve birlik beraberliğimizi pekiştirmek bizim için büyük bir mutluluk. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.