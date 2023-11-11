Bilecikliler kendi günlerinde buluştu

"Bilecikliler Buluşması" programında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Bilecikliler Buluşması programına, Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kurum ve daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve heyecanla doldurduğumuz bu anlamlı yılda, Bilecik’in güzelliklerini, tarihini ve birliğimizi bir kez daha bir arada kutlamak için Bilecikliler Günü’nde Cumhuriyet’in 100. yılında Bilecikliler Buluşmasında bir aradayız. Bilecik, sadece coğrafi bir şehir değil, aynı zamanda burada yaşayan ve yaşamış her bir insanın sevgisi, emeği ve umuduyla şekillenmiş ve şekillenmeye devam eden büyük bir mirastır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, Bilecik olarak bizler, geçmişimizin bize yüklediği sorumlulukla geleceğe daha güçlü bakıyoruz. Bugün burada, birbirimize kenetlenmiş bir şekilde, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak, daha aydınlık yarınlara ulaşmak için bir aradayız. Bilecik, sadece bir şehir değil, aynı zamanda birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden biridir. Burada her birimiz, sevgi ve saygıyla birbirimize bağlıyız. Bugün burada, bu birlikteliği daha da pekiştirme fırsatı bulduk. Gelecekte de bu birlik ve beraberlik duygusunu canlı tutarak, gelecek nesillere daha iyi bir Bilecik bırakma sözümüzü de yineleyerek daha yaşanabilir, daha eğitimli ve daha sağlıklı bir şehir için birlikte çalışacağız’’ dedi.

2 buçuk aylık Bilecik’e hizmet döneminde tanık olduğu güzellikler ile değerleri anlatan Vali Şefik Aygöl, Bilecik’in her açıdan ele alınarak, sahip olduğu değerler ile zenginliklerin keşfedilmesi, bu konuda hep birlikte çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Ömrünün 80 yılını çömlek yaparak geçiren Osman Kaya ve Salim Yaşar’ın çömlekten eserler yaptığı programda Bilecik Kadın Kooperatifleri ve Üretici Kadınlar Pazarı’ndaki ürünler satışa sunuldu. Sevil Tuzak tarafından halı dokuma çalışmasının sergilendiği programda ipekböcekçiliği sergisi ve Arıcılar Birliğinin stantlarındaki ürünleri katılımcılarla buluştu.