Bileciklilerden 'Sinema Gecelerine' büyük ilgi

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yeşilçam Sinema Gecelerini sinema severler büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerinden 4 gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikte her akşam binlerce kişi geniş ekranda sinema izleme keyfini yaşıyor. Şu ana kadar Mavi Boncuk, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Selvi Boylum Al Yazmalım filmlerinin izlendiği etkinliğin son filmi Güzel Gözler Olacak.

Vatandaşlara ve çocuklara ücretsiz mısır, pamuk şekeri ve meyve suyu ikramı yapılıyor

Her akşam binlerce kişinin ailesiyle birlikte takip ettiği sinema gecelerinde sinemaseverlere çeşitli ikramlar yapılıyor. Vatandaşlar gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, ‘’Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen bu etkinliği çok beğendik. Bu filmleri evlerimizde birçok kez izlemişizdir. Ancak burada kalabalıkta izlemek daha keyifli oldu. Belediye Başkanımız ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devamlı yapılmasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanının da sunulduğu etkinliğin son gününde Gülen Gözler filmi ekranlarda olacak.