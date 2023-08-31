Bilecikspor Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti

Bilecikspor Kulübü Başkan Yardımcısı olan iş insanı Kazım Yağmur görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bilecikspor Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecikspor Kulübü Başkan Yardımcısı olan iş insanı Kazım Yağmur görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Açıklamasında, takıma tüm desteklerini devam ettireceğini belirten Kazım Yağmur ‘’Gördüğüm lüzum üzere bugün itibari ile Bilecik Spor Başkan Yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte Bilecikspor ve diğer spor dallarında maddi manevi desteklerimiz devam edecektir. Önümüzdeki süreçte kıymetli yönetime başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında olacağımı belirtiyorum’’ sözlerinde bulundu.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı