Bilecikspor Bayan Futbol Takımı'ndan 1. Lig'e transferler

Geçtiğimiz yıl TFF Bayanlar 3. Lig’de mücadele eden Bilecikspor Bayan Futbol Takımı’ndan 5 oyuncu 1.Lig’e transfer oldu.

TFF Bayanlar 3. Lig’de mücadele eden ve Eylül ile Ekim aylarında 2.Lig’e yükselmek için play-off müsabakalarına çıkacak olan Bilecikspor Bayan Futbol Takımı’ndan 5 oyuncu 1.Lig takımları olan Denizli ve Sakarya temsilcilerine transfer oldu. Takımın milli oyuncusu Özlem Aktaş Denizli Horozkent Spor Kulübü’ne transfer olurken, santrafor Cansu Şahin, kanat forvet İrem Durmuş, U16 sporcusu merkez orta saha Zeynep Özer ve sağ bek Zehra Hava’da Sakaryaspor Kadın Futbol Takımına transfer oldu.

Takımın Teknik Direktörü Ozan Çağrı Gül, 8 yıl önce Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı’yla alt yapı eğitimlerini alan son 2 yıldır Bilecikspor Bayan Futbol Takımı’yla TFF Bayanlar 3 Lig’inde Bilecik’i temsil ettiklerini anlatarak, "Yeni takımlarıyla anlaşan futbolcularımıza başarılar dileriz. Bizler 8 yıl çıktığımız bu yolda sporcu yetiştirmek için elimizden geleni yaptık. Alt yapıdan yetişen çocuklarımızın iyi takımlara gitmesi bizleri mutlu ediyor. Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı 133 kişilik alt yapısıyla milli takımlara elit takımlara sporcu kaynağı sağlamaya devam ediyor. Özellikle kaleciler 2009 doğumlu Zeynep Etike , 2010 doğumlu Eslem Selöz , santrafor 2009 doğumlu milli sporcu Benay Adıyaman, savunma oyuncusu Buğlem Demir ve kanat oyuncusu 2011 doğumlu Eylül Bulut’a çok fazla transfer teklifi olduğu bu sporcularla ilgili de önümüzdeki günlerde gelişmeler olabilir.U15 liginde yoluna dolu dizgin devam eden Kız Futbol Koleji hedefi alt yapı yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu ve ilimizden elit takımlara milli takımlara sporcu kaynağı sağalamaya devam etmek" dedi.