Bilek Güreşi Türkiye 2'ncisi Ahmet Arda Öncel'e tebrik

Ziyarette genç sporcunun gösterdiği üstün başarıdan duydukları memnuniyeti dile getiren Kaymakam Toğan, Ahmet Arda'yı azmi ve disiplini için kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat da öğrencinin hem akademik hem sportif alandaki başarısının gurur verici olduğunu vurguladı.

Ahmet Arda Öncel, desteklerinden dolayı okul yönetimine, öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ettiğini belirtti. Ziyaretin sonunda başarı plaketi takdim edilen genç sporcu, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi.