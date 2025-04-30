Bilek Güreşi Türkiye 2'ncisi Ahmet Arda Öncel'e tebrik
Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Arda Öncel, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilik derecesi dolayısıyla Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat tarafından kabul edilerek tebrik edildi.
Ziyarette genç sporcunun gösterdiği üstün başarıdan duydukları memnuniyeti dile getiren Kaymakam Toğan, Ahmet Arda'yı azmi ve disiplini için kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat da öğrencinin hem akademik hem sportif alandaki başarısının gurur verici olduğunu vurguladı.
Ahmet Arda Öncel, desteklerinden dolayı okul yönetimine, öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ettiğini belirtti. Ziyaretin sonunda başarı plaketi takdim edilen genç sporcu, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi.