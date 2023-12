Bilek güreşindeki başarısı herkese örnek oldu

TAKİP ET

DEPSAŞ Enerji, sportif faaliyetlerine olan desteğini sürdürüyor. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü aralarında bedensel engelli sporcuların ve ampute takımların da bulunduğu 24 dalda 1600 sporcunun başarısına katkı sağlıyor.

3 Aralık Dünya Bedensel Engelliler Günü’nde DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcularından dünya bilek güreşi şampiyonu Gökhan Seven’in hayat hikayesiyle ilgili video yayımlandı. Videoda Gökhan Seven, bedensel engellerin spor başta olmak üzere hayallere ulaşmada bir set olarak görüldüğü, ancak kişinin kendi çabalarının bu seti yıkmak için anahtar olduğunu vurguladı.

Bilek güreşinde şampiyonluklara doymadı

Bebeklik döneminde geçirdiği ateşli hastalık sonucunda tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan Gökhan Seven, elde ettiği başarılarla paralimpik sporculara örnek olmaya devam ediyor. Bilek güreşi dalında adını Türkiye’den dünyaya duyuran başarılı sporcu, kariyeri boyunca her iki kolda birçok başarı elde etti. 13 dünya, 12 Avrupa ve 2 Asya şampiyonluğu ile çeşitli sıkletlerde zirvede yer alan Seven, Riyad’da gerçekleşen şampiyonada sol kolda Gürcü rakibini ve sağ kolda Kazak rakibini mağlup ederek iki altın madalya kazanma başarısını gösterdi.