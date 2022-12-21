Biletinial, Balkan Voleybol Birliği'nin resmi sponsoru oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun biletleme partneri Biletinial, Balkan Voleybol Birliği’nin (BVA) resmi sponsoru oldu.

Anlaşmasının imza törenine, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Genel Direktörü Fabio Azevedo, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, CEV Başkan Vekili Renato Arena, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı ve Balkan Voleybol Birliği Başkanı (BVA) Mehmet Akif Üstündağ, BVA Asbaşkanı ve Bulgaristan Voleybol Federasyonu Başkanı Lubomir Ganev, Sırbistan Voleybol Federasyonu Başkanı Dula Mester, Biletinial CEO’su Ulaş Uslu ve TVF yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Her şey voleybol için"

İmza töreninde konuşan BVA ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "BVA Başkanlığı görevine geldiğimde de BVA için güzel işler yapmamız gerektiğini ifade etmiştim. Bugün burada BVA adına ilk güzel iş birliğimizi hayata geçiriyoruz. Dünyanın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Kulüpler Dünya Şampiyonası’na üst üste 2. kez ev sahipliği yaptık. Bu da bizim için gurur verici oldu. BVA ve TVF Başkanı olarak CEV ve FIVB’nin bizlere organizasyon konusunda duydukları güven ve verdikleri destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Balkan ülkeleri olarak kurumsallaşma anlamında büyümemiz ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Balkan ülkelerinin Avrupa ve dünyadaki organizasyonlarda ne kadar başarılı olduklarını hep beraber görüyoruz, çok mutlu oluyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak görev ve sorumluluklarımız dahilinde dünya çapındaki voleybol camiasında takdirle karşılanan kurumsal yapımız ve başarımızı, BVA Başkanı olarak devam ettirmeyi arzu ediyorum. Türkiye’de voleybola önemli katkı ve destek veren iş ortağımız Biletinial şirketi, BVA’nın da yeni sponsoru oldu. Tüm bu çalışmalarda emeği bulunan yol arkadaşlarımıza ve ekibime de teşekkür etmek istiyorum. Her şey voleybol için, sponsorluğun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"İyi bir iş birliğiyle voleybolu daha ileriye götüreceğimizi düşünüyorum"

Biletinial’a desteği için teşekkür eden CEV Başkanı Aleksandar Boricic, "Türkiye Voleybol Federasyonu üstlendiği her organizasyonda en iyisini, en üst düzeyde yaptı. Bu özelliğiyle diğer ülkelere örnek oldu, olmaya da devam ediyor. Voleybol oynamak amacıyla burada bulunan sporculara en iyi koşulları sağlamanın en güzel örneğini yaşıyoruz. Üstündağ, sadece TVF Başkanı değil BVA Başkanı olarak tüm sporcuları düşünüyor. 20 seneyi aşkındır Balkan Voleybol Birliği’nde yer alıyorum. Bu birliği kurmamızın sebebi, genç sporcuların bir araya gelmesi, yaşadıkları coğrafyada oluşabilecek politik durumlardan etkilenmemelerini sağlamaktı. Dostane bir grup oluşturmak istedik. Genç sporcuları bir arada tutmanın daha iyi olacağını düşünerek bu yola çıktık. Başkan Üstündağ göreve geldiğinde BVA’ya sponsorlar bulacağına dair bir söz vermişti, bunu da yerini getirdi ve genç sporcular için çalışmaya devam ediyor. İyi bir iş birliğiyle voleybolu daha ileriye götüreceğimizi düşünüyorum. Birlikte daha nice başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Sporcularımızın gelişimine önemli katkılar sağlamayı hedefledik"

Biletinial CEO’su Ulaş Uslu ise "Biletinial olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla voleybola ve sporcularımızın gelişimine önemli katkılar sağlamayı hedefledik. TVF ile olan iş birliğimiz, bize bu alanda yeni imkanlar vererek çok mutlu etti. TVF ile yaptığımız iş birliği; sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve toplumsal fayda sağlama misyonumuzla spora ve sporcuya daha fazla katkı sağlama imkanı sunuyor. Balkanlar coğrafi konumu gereği bizim için öncelikli hedef pazarlarımızdan biri. TVF ile iş birliğimiz çerçevesinde bölgede, ülkemiz için yeni değerler oluşturmak için çalışacağız. Sayın Üstündağ’a bize bu şansı verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Kendisi harika bir lider, TVF adına neler yaptığını ve neler yapabileceğini gayet iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.