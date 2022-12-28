Biletinial'dan 'Türkiye'nin İlk Dijital Etkinlik Kartı'

Biletinial’ın geliştirdiği "Türkiye’nin İlk Dijital Etkinlik Kartı", yurt genelinde tüm Carrefour mağazalarında tüketici ile buluştu.

Teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial, "Türkiye’nin İlk Dijital Etkinlik Kartı" uygulamasını tüketici ile buluşturdu. Biletinial’ın geliştirdiği ve "bipuan" altyapısını kullanan kart, Biletinial ve Biotekno iş birliği ile tüm CarrefourSA mağazalarında satışa sunuldu. Kullanıcılar, CarrefourSA mağazalarından temin edecekleri dijital kartlarını kasiyere göstererek, Biotekno’nun özgün algoritmalarına sahip yazarkasa yazılımı OTSPlatform üzerinden alacağı Dijital Kod ile www.biletinial.com sitesindeki sinema, tiyatro, müzik, spor, sanat kategorilerindeki binlerce etkinlik için kullanabilecekleri gibi sevdiklerine de hediye edebilecekler.

"Tek yapmaları gereken kartı satın almaları"

Dijital Etkinlik Kartı’nın bu alanda bir ilke imza atan inovatif bir ürün olduğunu belirten Biletinial İş Geliştirme Direktörü İlker Uzel, "Kullanıcılarımız, altyapısını bipuan uygulamasından alan ve kendi sektöründe bir ilk olan Dijital Etkinlik Kartları ile tüm Biletinial’ın tüm içeriklerinden faydalanabilecekleri gibi, dilerlerse bu kartları hediye olarak da değerlendirebilecekler. Kullanıcılarımızın tek yapmaları gereken, bir CarrefourSA Mağazası’ndan Biletinial’ın Dijital Etkinlik Kartını satın almaları ve sitemize üye girişi yaparak kartın içeriğindeki kodu bipuan olarak kullanmaları" dedi.

"Satış ağına önümüzdeki dönem yeni zincirler eklenecek"

Biotekno Yönetim Kurulu Üyesi Betül Helvacı ise "2003 yılından bugüne, katma değerli iletişim ve yenilikçi pazarlama çözümleri sunan Biotekno ile yine kendi sektöründe yenilikçi çözüm ve ürünleriyle tanınan Biletinial, Dijital Etkinlik Kartlarının dağıtım ve kasa otomasyonları için güçlerini birleştirdi. Kartlar, öncelikle tüm CarrefourSA mağazalarında tüketici ile buluştu. Satış ağına önümüzdeki dönem yeni zincirler eklenecek" diye konuştu.