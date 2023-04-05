Biletinial dünyaya açılıyor

Dünyanın sayılı etkinlik biletleme platformlarından biri olma hedefi bulunan Biletinial, yurtdışına açılımı için PwC’den danışmanlık hizmeti almaya başladı.

Biletinial, yurt dışı operasyonlarında daha fazla lokasyona açılması konusunda PwC’den stratejik danışmanlık hizmeti almaya başladı. PwC, potansiyel pazarların belirlenmesi, bölgesel rekabete ilişkin detayların belirlenmesi, müşteri bazında değerlendirmeler ve finansal planlama konularında Biletinial’a destek verecek. 1 yıl boyunca sürecek iş birliğinde 2024 yılı sonuna kadar 20 ülkeye ulaşılması hedefleniyor. PwC, 2022 yılında toplamda 23 milyon bilet satışı ile Türkiye’nin en büyük etkinlik biletleme platformu olan Biletinal’ın yurtdışı açılım hedeflerini destekleyen strateji çerçevesi sunuyor.

"Batı Avrupa’ya açılmayı hedefliyoruz"

Teknolojik altyapı ve deneyim ile hem izleyicilere hem de iş birliği içinde oldukları kurumlara yüksek kalitede hizmet sunduklarını belirten Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, "Ön gördüğümüz gibi 2022 yılını rakiplerimizin çok üstünde biletleme sayısı ile kapadık. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli teknolojilerle sektöründe fark oluşturan bir şirketiz. Sistemimiz Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova’da çalışmaya başladı. Önümüzdeki aylarda PwC’nin desteğiyle tüm Balkan coğrafyasını kapsayacak şekilde genişleyerek Batı Avrupa’ya açılmayı hedefliyoruz. 2023’ün son çeyreğinde ise Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da faaliyetine başlamayı planlıyoruz. Benzer bir yapılanma için Baltık bölgesinde ve Güney Amerika için de değerlendirmeler yapıyoruz. Böylece online biletleme alanında yurtdışında da faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek şirketi olarak konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz Türkiye’den çıkmış bir şirket olarak dünyanın sayılı etkinlik biletleme şirketinden biri olmak. Bunun için altyapımız, teknolojik birikimimiz, azmimiz, isteğimiz ve heyecanımız fazlasıyla var" diye konuştu.

Türkiye girişimcilik ekosistemi açısından ümit vadeden ülkelerden biri olduğunu söyleyen PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ise "Uluslararası Açılım ve Büyüme’ hizmetimizle çalıştığımız Biletinial’ın Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.