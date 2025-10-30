Bilge Kral Aliya vefatının 22. yıl dönümünde anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri, anlamlı bir panele daha ev sahipliği yaptı. Alanında uzman akademisyen ve yazarların konuşmalarıyla gerçekleştirilen panelde, Bilgi Kral Aliya İzzetbegoviç vefatının 22. yıl dönümünde anıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim ayı kültür sanat etkinliklerinde Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç anıldı. Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen "Vefatının 22. Yılında Aliya İzzetbegoviç" paneli, İlahiyatçı Yazar Dr. Necdet Subaşı, Balıkesir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Admir Mulaosmanovic ve Sakarya Üniversitesi’nden Dr. Lejla Oener’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Siyasi zekası ve entelektüel birikimiyle son asra damgasını vuran Bilge Kral Aliya’nın yaşamına dair kesitlerin konuşulduğu paneli, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, Sakarya Boşnaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanı Av. Furkan Berk, şube müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda dinleyici takip etti.

Panelde konuşan İlahiyatçı Yazar Dr. Necdet Subaşı, "Toplumda her zaman bizlere yol gösterecek rehberler ararız. Aliya İzzetbegoviç böyle bir insandı. Dünyada uzman isimler de bu konuda Aliya’yı hem bu yüzyılın hem de geçtiğimiz yüzyılın en önemli entelektüelleri arasında göstermektedir. Aliya İzzetbegoviç genç yaşlardan itibaren ne olacak bu Müslümanların gali sorusunu kendine sormuş ve bunu dert edinmiştir. Özellikle balkanların siyasi gelişmeleri bu soruyu daha da anlamlı kılmıştır" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Doç. Dr. Admir Mulaosmanovic ise, "20 yüzyıl boyunca Müslüman toplumlar ve devletler oldukça zorlu dönemlerden geçti. Osmanlı Devleti’nin çöküşü de Müslümanları derinden etkiledi. Akabinde İngiliz, Fransız ve Amerikan işgaline karşı mücadele başladı. Aliya İzzetbegoviç tam da bu dönemde yetişti. Dolayısıyla bu anlamda Aliya’yı çok iyi anlamak gerekiyor. Aliya İzzetbegoviç’in bu süreçte Kuranı Kerim’e olan bakışı ve İslami değerleri merkez alarak başlattığı şanlı direniş, İslam dünyası için büyük bir örnek olmuştur" diye konuştu.

Konuşmacılardan Dr. Lejla Oener, "Böylesine güzel bir programın Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşmesi çok önemli. Bizler de Bosna halkı olarak mücadelenin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün burada Boşnak halkının direnişinin en büyük kahramanı olan Aliya İzzetbegoviç’’i anlayacağız. Çünkü Aliya İzzetbegoviç’i anlamak sadece bir insanı anlamak değil, bir kahramanın halkı için verdiği mücadeleyi ve Boşnak olmayı anlamaktır" şeklinde konuştu. Programın son bölümünde konuşmacılar katılımcıların sorularını cevapladı. Sakarya Boşnaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Bilge Kral Aliya İzzatbegoviç anasına kurulan fotoğraf sergisi de katılımcılar tarafından ziyaret edildi.