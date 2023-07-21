Bilgi Evleri, çocukları geleceğe hazırlıyor

Osmangazi Belediyesi’nin “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri, yaz tatilinde de çocuklara dopdolu etkinliklerle birçok branşta eğitim veriyor.

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri’nde çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Konforlu ortamı ve zengin kütüphanesiyle dikkat çeken merkezlerde eğitim gören yüzlerce öğrenci, özgüveni yüksek bireyler olarak sevgiyle yarınlara hazırlanıyor.

Sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri, yaz dönemi boyunca yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor. Temmuz ayında başlayan yaz okulları, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Emek Bilgi Evi, Demirtaş Kültür Merkezi ile Pınarbaşı Kütüphanesi’nde 1 Eylül’e kadar devam edecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile birlikte Emek Bilgi Evi’ni ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim kursundaki öğrencilerin derslerini kontrol eden Başkan Dündar, kısa sürede büyük başarı gösteren öğrenciler ile öğretmenlerini tebrik etti.

Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri’nin büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Dündar, yaz okullarında çocukların özellikle temel dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra geziler, oyunlar, piknikler ve farklı sürprizlerle hoşça vakit geçirdiğini söyledi. Başkan Dündar, “Geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak evlatlarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Vaktini değerli geçirmek isteyen tüm öğrencilerimizi Bilgi Evleri’ne davet ediyorum” dedi.