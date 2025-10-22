Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Alkan: 'Ülkemizin siber güvenlik konusundaki yerli ve milli ürünlerini, geliştirebilmek adına çalışıyoruz'

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Mustafa Alkan, "Kurulduğumuz günden beri toplumun tüm kesimlerinde siber güvenlik konusunda farkındalık oluşturabilmek, ülkemizin siber güvenlik konusundaki yerli milli ürünlerini, teknolojilerini, çözümlerini geliştirebilmek adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından ‘18’inci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Üstün Hizmet Ödülleri’ düzenlendi. BTK’de düzenlenen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan katıldı.

Konferansta konuşan Dernek Başkanı Alkan, 18 yıldır aralıksız olarak bu konferansı devam ettirdiklerini belirterek, Kurulduğumuz günden beri toplumun tüm kesimlerinde siber güvenlik konusunda farkındalık oluşturabilmek, ülkemizin siber güvenlik konusundaki yerli milli ürünlerini, teknolojilerini, çözümlerini geliştirebilmek adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Dünya’nın ciddi bir dijital savaş dönemine gittiğini söyleyen Alkan, "Siber güvenlik konusunu daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için, hem bilim dünyası, akademik dünyayı, hem kamu kurum ve kuruluşlarını, hem sektör temsilcilerini, hem de toplumun bütün bileşenlerini bir araya getirdiğimiz bir tekniktir ISC konferansı. Bizim konferansımız uluslararası bir konferans olup dünyanın değişik ülkelerinden katılımcıları ağırlıyor. Hem bilim insanları burada bilimsel çalışmalarını, akademik çalışmalarını anlatma fırsatı buluyorlar. Hem siber güvenlik konusunda yerli milli ürünler çözümler geliştiren sektörümüz, kendisini burada tanıtma imkanı buluyor. Stantlarda yerli ürünlerimiz, yerli çözümlerimizin tanıtımı gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kullanılan siber güvenlik uygulamalarının yüzde 90’ının yabancı olduğunu belirten Alkan, "Böyle bir dijital dünyada, her şeyimizin dijitalleştiği, bütün bilgi varlıklarımızın, kritik altyapılarımızın bilişim sistemleriyle yönetildiği bir dünyada, siber güvenlik artık son derece önemli bir konu haline gelmiştir. Biz de burada kendi yerli milli çözümlerimizi nasıl geliştirebiliriz? biz burada bu farkındalıkları bütün yönleriyle ele alabilmek için ilgili tüm tarafları bir araya getirdiğimiz bir konferanstayız. Bu yılki ana temamız; ‘Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımlar’. Yani dünya nereye gidiyor ve biz bu dünyanın neresinde olmamız gerekiyor? Bu dijital dünyada, siber dünyada, bu siber savaşlarda yerimizi, konumumuzu, pozisyonumuzu nasıl almamız gerekiyor? Onu tartışacağız 2 gün boyunca" değerlendirmesinde bulundu.