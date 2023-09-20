Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Bursa Business School'da buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) stratejik sektörleri ortak akılla geleceğe taşımak hedefiyle hayata geçirdiği ‘Sektörel Konseyler’ yeni dönem çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi’nin Strateji Arama Çalıştayı sektör paydaşlarının katılımıyla Bursa Business School’da gerçekleştirildi.

BTSO tarafından Uludağ’da iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School’da düzenlenen Çalıştaya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, Konsey Başkanı Osman Akın, Konsey Başkan Yardımcısı İdris Doğrul ve Konsey üyeleri katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektörel konsey yapılanmasının Bursa ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi. Sektör paydaşlarının toplantıya yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak proje ve çalışmalar yönetim kurulumuzun da yol haritasını oluşturacak. Bu yol haritasıyla birlikte önümüzdeki süreçte hep birlikte bilgi işlem ve otomasyon teknolojileri sektöründe yenilikçi çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Burkay, sektörlerin vizyon ve stratejik yol haritası belirlemesinin önemine dikkati çekerek, “BTSO olarak üye sayımız 55 bini aştı. Geride bıraktığımız 10 yılda neredeyse 2 kat büyüdük. Bu büyüme, Bursa’nın girişimci ruhunu da gösteriyor. Fakat bunu değere dönüştürebilmek ancak bir vizyonla mümkün. Strateji çalışmalarımız bu yönden çok kıymetli. Bu yüzden bu çalışmalara gereken önemi vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu çalıştayda ortak akıl anlayışıyla bir araya gelen sektör paydaşlarımız, sektörün geleceğine yön verecek önemli işler ortaya koyacaktır" diye konuştu.

Bursa’ya ekonomik anlamda bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Burkay, kentteki atıl işgücüne atıfta bulundu. Bursa’da 1 milyon 100 bin insanın evinde oturduğunu ve hiçbir ekonomik değer oluşturmadan, sadece tüketici pozisyonunda yer aldığını söyleyen Başkan Burkay, “Bu nüfusun en azından 500 binini mutlaka istihdam piyasasının içine çekmemiz gerekiyor. Bilişim ve otomasyon teknolojilerinin bu konuda da bizlere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu nüfusun envanterini hazırlayıp, sektörlere uygun kişileri yakalamamız lazım. Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyimiz dünyayı doğru zamanda okuyabilecek ve inceleyebilecek konseylerden bir tanesi. Konseyimizin üreteceği stratejiler çok kıymetli. Çünkü burada üretilecek projeler aynı zamanda konvansiyonel birçok sektörü hareketlendirecek ve sorunlara çözüm olacak. Kurulacak olan çalışma masalarında geliştirilecek yeni fikirlerin ve projelerin Türkiye’de ve yurt dışında rol model olacağına inanıyorum” dedi.

BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, Konsey olarak yoğun bir çalışma dönemi geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın teknoloji konusundaki vizyoner bakışının konseyleri için avantaj oluşturduğunu belirten Akın, “Konseyimizin ilk toplantısında birtakım kararlar almıştık. Bunlardan biri strateji ve yol haritamızı belirlemekti. Diğer taraftan Konsey olarak önemli ziyaretler de gerçekleştirdik. Bursa’daki 3 üniversitemizin rektörlerini ve akademisyenleri ziyaret ederek verimli toplantılar yaptık. Böylece üniversitelerimizi de çok güçlü bir şekilde konseyin bünyesine katmış olduk. Çalıştayımıza yoğun bir katılım gösteren tüm üniversitelerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çalıştayda belirledikleri markalaşma, dijitalleşme, yönetişim ve sürdürülebilirlik konularını faaliyetlere ve hedeflere çevireceklerini söyleyen Osman Akın, “Sektöre proje ve eserler bırakmalıyız. Yazılım sektörü olarak tüm dünyada marka olmalıyız. Yazılım, elektronik ve iletişimdeki firmalarımızı markalaştırarak ihracat yapar hale getirmeliyiz. Biz daha çok ihracat yapacağız ki Bursa ticaretinin ve Odamızın itibarı yükselsin. Konsey olarak uluslararası bir Yapay Zeka Zirvesini Bursa Business School’da gerçekleştirmek hedefimiz var. Bunun için gerekli adımları atacağız. Ayrıca bize Türkiye’de eşi benzeri olmayan bu çalışma ortamını hazırlayan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Bu eğitim merkeziyle Bursa’ya çok büyük bir değer kazandırdılar” dedi.

Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkan Yardımcısı İdris Doğrul, Bursa Business School’da önümüzdeki 4 yıl için çok önemli bir vizyon toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi. Sektörün geleceği hakkında kamuoyuyla büyük bir değerlendirme yapıldığını ifade eden Doğrul, “Sektörün tüm bileşenleriyle beraber dijital dönüşümle ilgili neler yapılabileceğini konuştuk. Bursa’nın ve KOBİ’lerin dönüşümü önemli. Kanun ve mevzuatlar konusunda çerçevede bir toplantıyla fikirleri topladık. Yeni dönemde bilişim dünyasına çok büyük işler düşecek ve biz bunun için hazır durumdayız” ifadelerini kullandı.

Konsey Üyesi Ceyhun Sezer Coşkun, BTSO’nun hayata geçirdiği eğitim merkezinin imza bir proje olduğunu söyledi. Bu muazzam eseri Bursa’ya kazandırdıkları için BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a ve Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini ileten Coşkun, “Burada çok daha büyük faaliyetler gerçekleştirerek şehir ve ülke ekonomimize ciddi katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Burada başlıklar altında gruplara ayrılarak gün boyunca faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Bu gruplarda fikirlerimizi beyan ederek bunlarla ilgili ortak istişarelerde bulunduk. Çalıştayımızın sektör için faydalı geçtiğini düşünüyorum” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş. adına çalıştaya katılan Ayşenur Sığındere ise üniversite, kamu ve özel sektörün bir araya geldiği faydalı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.