Kocaeli’de "Kılavuz Gençlik Projesi" çerçevesinde hayata geçirilen Bilgievleri öğrencilerin dersleri ve sınavları için destek oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik Projesi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki öğrencilere okul dersleri ve sınavları için destek oluyor. Nitelikli eğitimlerin verildiği, temel derslerin yanı sıra LGS hazırlık, sanatsal faaliyetler, değerler eğitimi ve çeşitli atölyeler ile hizmet verilen Bilgievleri’nde öğrenciler çok mutlu.

Çocuklara sıcak bir yuva ortamında teorik bilgiyi ve beden gelişimini destekleyecek eğitimlerin ücretsiz olarak verildiği Kılavuz Gençlik Bilgievleri, 2009’dan bu yana öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bilgievleri Başiskele’de İbni Sina Bilgievi ve Yuvacık, Darıca’da Kazım Karabekir, Derince’de Mehmet Akif Ersoy ve Ertuğrul Gazi, Dilovası’nda Mimar Sinan ve Sezai Karakoç, Gebze’de Hüma Hatun ve Kılavuz Gençlik Merkezi, Gölcük’te Barbaros Hayrettin Paşa, İzmit’te Maria Anne ve Gazi Akçakoca, Kandıra’da Hayme Ana, Karamürsel’de Karamürsel Alp, Kartepe’de Piri Reis, Körfez’de Fatih Sultan Mehmet ve Yukarı Hereke Bilgievi olmak üzere 11 ilçede 17 merkezde hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim hizmetlerinin ücretsiz verildiği Kılavuz Gençlik Bilgievleri’nde Bilgi Destek Programı ile temel derslerin yanı sıra çocukların sosyal becerilerinin gelişmesi için kulüp ve atölyeler, rehberlik hizmetleri, aile eğitimleri, yarışma ve turnuvalar, sosyal ve kültürel etkinlikler yer alıyor. Haftanın 7 günü eğitim verilen merkezlerde dersler hafta içi ve hafta sonları 09.30 ile 17.30 saatleri arasında yapılıyor.