Bilim Merkezi'nden 8 patent başvurusu birden

Hizmete girdiği günden bu yana yüzlerce proje geliştirerek yurt içinden ve yurt dışından onlarca ödül alan Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na 8 patent başvurusu birden yaptı.

Yaptığı çalışmalar ve projeleriyle alanında Türkiye’nin önde gelen bilim merkezlerinden biri olmayı başaran Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, öğrencileri tarafından geliştirilen birbirinden özgün 8 proje için Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TPMK) patent başvurusunda bulundu. Paten başvuruları İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Bayrampaşa Tasarım Merkezi ile birlikte gerçekleştirildi. Öte yandan, Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi bu yıl da toplam 13 proje ile TÜBİTAK yarışmalarında yer alacak. Birbirinden başarılı, özgün projeler geliştiren Bilim Merkezinin yeni dönemde de yeni ödüller kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.