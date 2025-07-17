Bilim Merkezi'nin ihale tamam

Şehrin yeni bilim üssü olacak Bilim Merkezi Projesi’nin ihalesi gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu merkezde gençlerimiz deneyerek öğrenecek, araştıracak, kodlayacak ve tasarlayacak. Sakarya, bilimde de Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehirlerinden biri olacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Bilim Merkezi Projesi ile ilgili önemli bir eşik daha geçildi. 7 bin 500 metrekarelik alanda, gençlerin bilim, teknoloji, sanat ve tasarım alanlarında eğitim alabilecekleri, deneyimleyerek öğrenebilecekleri bir merkez olarak planlanan projenin inşa çalışmaları da kısa süre içerisinde başlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. Alemdar, "Gençlerimizin ufkunu açacak Bilim Merkezi projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Şimdi sıra, şehrimize değer katacak bu eseri yükseltmekte. Projenin yapımına hızlı bir şekilde başlanacak. Bu merkezde gençlerimiz deneyerek öğrenecek, araştıracak, kodlayacak ve tasarlayacak. Sakarya, bilimde de Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehirlerinden biri olacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" dedi.