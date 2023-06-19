Bilim merkezi öğrencileri yılsonu etkinliğinde yeteneklerini sergiledi

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi’nin yıl sonu kapanış ve mezuniyet programı gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bilim Merkezimiz oldukça güçlü. Sultanşehir’e yakışan bir kabiliyette ve beceride faaliyetler gerçekleştiriyor. İnşallah bundan sonra da çok güçlü çalışmalara ev sahipliği yapacağız” dedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi’nde verilen eğitimlerle ilgili etkinliklerin yer aldığı yılsonu kapanış programında öğrenciler yetenek, bilgi ve birikimlerini sergiledi. Bilim Merkezi’nde ortaya konulan eserlerin sergilendiği programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Bilim Merkezi öğrencilerinin yıl içindeki çalışmalarından oluşan sergiyi gezen Başkan Dursun, her stant başındaki öğrencilerle sohbet etti.

“12 ayrı branşta 1218 öğrencimiz eğitim aldı”

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün Sultangazi’de Bilim Merkezimizin sezon finalini yapıyoruz. Resimlerimizle, atölyelerimizle, robotik kodlama alanındaki çalışmalarımızla, fen bilimleri atölyemizde, inovasyon merkezimizle, fotoğraf sergimizle ve birçok alanda Bilim Merkezimizin üretmiş olduğu çeşitli ürünlerin hem sergisi hem de yıl sonu kapanış törenindeyiz. Bilim Merkezimiz oldukça güçlü. Sultanşehir’e yakışan bir kabiliyette ve beceride faaliyetler gerçekleştiriyor. İnşallah bundan sonra da çok güçlü çalışmalara ev sahipliği yapacağız. 2022-2023 sezonu içerisinde 16 ayrı branşta 1.218 öğrencimiz eğitim aldı. İnşallah bunları yaz okulumuzla, Bilim Firarda etkinliğimizle çok daha güçlendireceğiz. Bilim eğitimiyle ilgili çalışmalarımızı sezonun kapanmasıyla bitirmiyoruz. Temmuz ayı başı itibariyle yaz sezonuna uygun çalışmalarımız olacak. Ağustos ayında da Bilim Firarda adı altında Bilim Otobüsümüzle 15 mahallemizde bilim alanındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok güçlü çalışıyoruz ve sokaklara yayılan faaliyetler yapıyoruz. Özellikle Bilim Firarda otobüsümüz çok ilgi görüyor.” dedi.

“İnşallah İzmir Teknofest’te de buluşacağız”

Bilim dendiğinde Teknofest’in akla geldiğini belirten Başkan Dursun, “Geçen dönemde Teknofest’te de bulunduk. Bilim Merkezi’ndeki arkadaşlarımız orada çalışmalarını sergilediler ve Teknofest’te güzel bir yer edindiler. Şimdi Bilim Merkezi olarak İzmir Teknofest için de hazırlanıyoruz. İnşallah İzmir Teknofest’te de buluşacağız. Sultangazili öğrencilerimizin bilimle ilgili yapmış olduğu çalışmaları, kabiliyetlerini, emeklerini sergileyebilecekleri imkanları sağlayacağız. Sultangazi olarak her zaman eğitimle ilgili alanlarda güçlü çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından program müzik atölyesi öğrencilerinin keyifli dinletisi ile devam etti. Halk oyunları gösterisi, bilim gösterisi ve tiyatro atölyesi öğrencilerinin gösterisinin ardından Başkan Dursun, öğrencilere mezuniyet belgelerini verdi. Kapanış töreni, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.