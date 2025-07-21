Bilim olimpiyatlarında madalya yağmuru: Türk öğrencilerden büyük başarı

Kimya, matematik ve fizik olimpiyatlarında uluslararası başarı elde eden öğrenciler, 11 madalya ve 2 mansiyon ödülü ile döndüler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, olimpiyatlarda ödül alan gençlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kacır, Türk öğrencilerin toplamda 11 madalya ve 2 mansiyon ödülü kazandıklarını açıkladı.

"Türkiye’ye gurur yaşatan öğrencilerimizi tebrik ediyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ’57. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’, ’29. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’ ve ’9. Avrupa Fizik Olimpiyatı’nda aldıkları madalyalar ve mansiyon ödülleriyle ülkenin gururu gençleri tebrik ederek, "Bilim olimpiyatlarında gençlerimizden güzel haberlerimiz var. Türkiye’ye gurur yaşatan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kimya Olimpiyatı: 4 madalya

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen 90 ülkeden 354 öğrencinin yarıştığı ’57. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda Türk öğrenciler; 3 gümüş madalya ve 1 bronz madalya kazandı.

Genç Balkan Matematik Olimpiyatı: 5 madalya

Kuzey Makedonya’da düzenlenen 23 ülkeden 135 öğrencinin yarıştığı ’29. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’nda öğrenciler; 1 altın madalya, 1 gümüş madalya ve 3 bronz madalya aldı.

Avrupa Fizik Olimpiyatı: 2 madalya, 2 mansiyon ödülü

Bulgaristan’da düzenlenen 40 ülkeden 189 öğrencinin yarıştığı ’9. Avrupa Fizik Olimpiyatı’nda öğrenciler; 1 gümüş madalya, 1 bronz madalya ve 2 mansiyon ödülü kazandı.