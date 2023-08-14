Bilim Pursaklar Atölyelerinde öğrenciler sinema filmi seyretti

Pursaklar Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanlarının yetiştirildiği Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerinde eğitim gören öğrenciler, kısa bir sinema arası verdi.

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, bilim ve teknolojiye çocukları teşvik etmek amacıyla hizmete ve geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirildiği Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerinde eğitim gören öğrencilere sinema arası verdi. Bilimsel çalışmaların ardından kısa bir mola veren çocuklara selam veren Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonu’nda çocukların sinema keyfine ortak oldu.

"Çocuklarımıza güveniyoruz"

Geleceğin Türkiye’sine damga vuracak olan dehaların bir yandan bilimsel çalışmalar yaparken, bir yandan da çeşitli etkinliklere katılarak sosyalleşme imkânı bulduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Deneyap ve Bilim Pursaklar öğrencilerimizin, sinema keyfine ortak olduk. Bilimsel çalışmalar yapan öğrencilerimizin eğlenceli aktiviteler yapmalarını da ihmal etmiyoruz. Bir taraftan bilimsel çalışmalar yapıyorlar, diğer taraftan da eğlenceli vakit geçiriyorlar. Geleceğin dünyasına yön verecek olan çocuklarımıza güveniyoruz" dedi.