Bilim Sincan Yaz Okulu yoğun ilgiyle başladı

Sincan Belediyesi’nin T3 Vakfı ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirdiği Bilim Sincan, yaz tatilinde de kapılarını çocuklara açtı. 6-14 yaş arası öğrencilerin bilim ve teknolojiyle tanıştığı, öğrenirken kendilerini de keşfettikleri ‘Bilim Sincan Yaz Okulu’ programı yoğun ilgiyle başladı.

Çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici bir şekilde değerlendirmelerini amaçlayan Sincan Belediyesi, Bilim Sincan’da yaz okulu programı başlattı. Doğa bilimleri, matematik, teknoloji, tasarım ve astronomi gibi pek çok alanda atölye çalışmaları gerçekleştirilen yaz okulunda çocuklar, hem bilimin temel kavramlarını öğreniyor hem de uygulamalı etkinliklerle deneyim kazanıyor. Sincan Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için yola çıktığı bu projeyle çocukların bilimsel düşünme, araştırma yapma, problem çözme gibi becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Her atölye yeni bir keşif

Bilim Sincan’daki atölyelerde öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre çeşitli etkinliklere katılabiliyor. Teknoloji Atölyesi kapsamında düzenlenen ‘Kâğıt Devre’ etkinliğinde çocuklar, boyadıkları resimleri basit elektrik devreleriyle ışıklandırarak elektrik ve devre mantığını eğlenceli bir yolla öğreniyor.

Astronomi Atölyesi ise bu hafta ‘Takım Yıldızı’ etkinliğiyle minik kâşifleri gökyüzünün gizemli dünyasına davet etti. Bu etkinlikte çocuklar, yıldız kümelerini ve gökyüzü gözlemini tanıma fırsatı buldu. Doğa Bilimleri Atölyesi’nde gerçekleştirilen ‘Ağaç Atölyesi’ etkinliğinde doğaya uzanan bilim dolu yolculuk öğrencilerin hayal güçlerinde yeşerirken, Matematik Atölyesi’nde gerçekleştirilen ‘3 Boyutlu Düşünüyorum’ etkinliği ile öğrenciler adeta birer minik mimara dönüştü.

Yaz boyunca sürecek olan atölye programına katılmak isteyen öğrenciler, bilim.sincan.bel.tr adresi üzerinden istedikleri atölye için online başvuru yapabiliyor. Randevu alan öğrenciler, belirlenen gün ve saatte atölyeye katılıyor.