Bilim ve Teknoloji Merkezi yenileniyor

Bursa'da bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) yenileniyor.

Bilim ve Teknoloji Merkezi yenileniyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) yenileniyor.

Yapılan açıklamada "Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), 19 Ekim 2023 tarihinde başlatılan tadilat çalışmaları sebebiyle bir süreliğine ziyaretçilerini kabul edemeyecektir. Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli duyuru yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman