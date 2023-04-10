Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden BUÜ'ye işbirliği ziyareti

Dünya üniversite sıralamalarında en iyi 200 üniversite arasında gösterilen, Pakistan’ın ise en iyi eğitim kurumlarından biri olan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) Yöneticileri, Bursa Uludağ Üniversitesi’ne (BUÜ) işbirliği ziyareti gerçekleştirdi.

Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rizwan Riaz, TUSAŞ Pakistan Müdürü Avukat Muhammad Sohail Sajid, NUST Akademik Direktörü Dr. Adnan Moqsood, Bursa Uludağ Üniversitesi’ne akademik ve bilimsel işbirliği ziyaretinde bulundu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından ağırlanan heyet ile özel bir protokol imzalandı. Programda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Şenay ve UAİK Yöneticisi Öğr. Gör. Seval Şahin de yer aldı.

Çabaların karşılığı alınıyor

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, misafirlere Bursa Uludağ Üniversitesi hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Eğitim-öğretim çalışmaları ve devam eden projelere dair açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Türkiye’de şuanda 209 üniversite var. Bunların 23’ü YÖK Başkanlığı tarafından Araştırma Üniversitesi olarak seçildi. Bizim Üniversitemiz de bu eğitim kurumları arasında yer alıyor. Gıda Arzı Güvenliği, Otomotiv Teknolojileri, Sağlıkta Klinik Araştırmalar, Sosyal ve Fen ana başlıkları altında toplam 8 alanda ön plana çıkıyoruz. Akademik ve bilimsel çalışmalarımızın tamamını bu hedef istikametinde gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge, teknoloji, patent ve proje odaklı yoğun bir dönemi geride bıraktık. Bu çalışmalarımızın karşılığını da almaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

170 ülkeden 6 bin 500 misafir öğrenci

Uluslararasılaşma konusunda da ciddi bir eylem planı içerisinde olduklarına dikkati çeken Rektör Kılavuz, farklı ülkelerden çok sayıda üniversite ile ikili işbirliklerinin geliştirilmesi adına protokol imzaladıklarını vurguladı. Dünyanın 128 farklı ülkesinden 6500’ün üzerinde misafir öğrenciyi de üniversitede ağırladıklarını aktaran Kılavuz; “Uluslararasılaşma vizyonumuz istikametinde öğrenci ve akademisyen değişim programlarına özel bir önem veriyoruz. Farklı ülkelerden öğrencilere ev sahipliği yapıyoruz. Pakistan’dan da 20 öğrencimiz var. Bu sayının çok daha yüksek olmasını diliyoruz. Pakistan bizim dost olarak gördüğümüz ülkelerden birisidir. Oradaki üniversiteler ile akademik ve bilimsel anlamda işbirliğimizin daha da artırılmasını istiyoruz. Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolünün iki üniversiteye de hayırlı olmasını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

"Katkılarınızla kendimizi geliştireceğiz"

NUST Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rizwan Riaz ise Bursa’da bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin deneyim ve akademik kapasitesi ile Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından birisi olduğunu belirten Riaz; “Bursa Uludağ Üniversitesi ile ikili ilişkilerin başlatılmasını ve bu işbirliğinin geliştirilmesini arzu ediyoruz. Üniversitemiz henüz genç bir eğitim kurumu olmasına rağmen Ar-Ge ve endüstri ilişkileri konusunda ciddi bir ivme yakaladı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de bu alanlardaki deneyimini biliyoruz. Biz de kendimizi geliştirmek adına bu alanda iyi olan üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bu sebeple de sizleri ziyaret etmek ve bir işbirliği protokolü imzalamak istedik. Bizlere çok önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyoruz. İşbirliği teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Protokolümüz hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan işbirliği protokol metni imzalandı. Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi ile Mühendislik Fakültesi’ndeki otomotiv laboratuvarlarını da gezen misafirlere sürdürülen çalışmalara dair bilgi verildi.