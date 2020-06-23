144Hz’li Yeni Excalibur 27” oyun monitörü satışta

Casper, yeni monitörü Excalibur 27” oyun severler ve performans arayan tüm profesyoneller için satışa sundu.

Oyun ve tasarımda hız

Saniyede 2,5 kat daha fazla yenilenme hızına sahip 144 Hz yenilenme teknolojisi ile 16:9 en boy oranında kesintisiz görüntü elde etme imkanı sunan Excalibur 27” Monitör, oyun ve tasarım dünyasına yepyeni deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Gölgelenme etkisi olmadan akıcı bir oyun deneyimini yaşamak için tepki süresini 1 milisaniyeye düşüren Excalibur, bu özellik sayesinde yüksek tempo gerektiren oyunlarda ve ağır ofis işi yüklerinde hızlı kullanım sağlıyor.

QHD görüntü deneyimi, geniş görüş açısı

27” büyük ekran boyutunda, QHD panel (2560x1440 çözünürlük) ile görüntülerin Full HD’nin ötesinde olduğu Excalibur, iki kat daha fazla ayrıntı ve görüntü kalitesi sunar. 170/160 derece görüş açısı ve Antiglare yansıtmaz ekran teknolojisi ile ortamdaki güneş ışıklarından etkilenmeden ekran kullanımı sağlayan Excalibur, renkli ekran teknolojisi ve 350Nit Ekran parlaklığı sayesinde ise canlı ve gerçekçi renk deneyimi sunuyor.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR)’ye sahip Excalibur 27” Monitör ile; Standart Dinamik Aralık (SDR) ekranlara kıyasla daha iyi kontrast ve renk doğruluğu yakalar ve daha canlı renk deneyimi sunar. HDR 10 özelliği ile resim ve ekran mümkün olduğunca gerçek görülür. Göz yorgunluğuna engel olan ve zararlı mavi ışıkların gözlere temas etmesini engelleyen teknolojiye sahip olan 27” Gaming Monitör, ayrıca ekrandaki titreşimleri de engelleyerek gözleri korumaya yardımcı olur.

Kesintisiz teknoloji deneyimi

AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojisine sahip Excalibur 27” Monitör, görüntüde yırtılma, takılma veya komut gecikmesi olmadan güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor. Hem meraklıların hem de profesyonel seviyedeki oyuncuların, net bir görüntü ve iyi bir oyun deneyimi yaşaması için tasarlanan 27” Gaming Monitör, oyun ve tasarım dünyasına kesintisiz performans sunuyor.

Ergonomik ve özel tasarım

Yeni 27” Excalibur Gaming Monitör, ayarlanabilir yüksekliği, ekran eğimi ve dönebilen ekran yapısı ile rahat oyun deneyimi için ergonomik standı ile özel olarak tasarlandı. Eğim, döndürme, pivot ve yükseklik ayarı seçenekleri sunan ergonomik tasarım ile ideal izleme açısı sunar. Özelleştirilebilir LED seçenekleri ve özel tasarımı ile zenginleştirilebilen oyun ortamı ise, eğlenceli bir oyun deneyimi sağlar.

Geniş bağlantı seçeneği, güçlü ses deneyimi

Çok sayıda port girişine sahip zengin bağlantı seçenekleri sayesinde birden fazla ekrana bağlantı imkânı sunan Excalibur 27” Monitör, arenalarda oyuncuları başarıya ulaştıracak 2 X 3W’lık hoparlörler ile oyun motivasyonunu üst düzeye çıkarır. Her biri 3 watt olan iki hoparlörlere sahip olmasıyla efektleri net ve birbirine karışmadan duyulabildiği Excalibur, kesintisiz oyun performansı vadediyor.

Son teknolojik donanımlar ile maksimum ve kesintisiz performans vadeden yeni Gaming Monitör Excalibur 27”, hem oyuncular hem de performans arayanlar için gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor. Ürün ile tüm ilgili bilgilere https://www.casper.com.tr/excalibur-27-inc-gaming-monitor adresinden ulaşabilirsiniz.