2 gün boyunca BiP’ten 17 milyon dakika konuşuldu

Yılbaşı gecesinde sevdikleriyle fiziki olarak bir araya gelemeyen vatandaşlar, İki gün boyunca BiP’ten 17 milyon dakika konuşulurken, 600 bin dakika görüntülü ve sesli arama gerçekleşti. Platformda yeni yıl kutlayanların mesajlaşma sayısı 1 milyarı geçti. 31 Aralık gecesi ve yılın ilk gününde 22 milyon GB’a yakın data kullanıldı. Tüm Türkiye’nin yılbaşı akşamı evlerde olması sebebiyle data kullanımı geçen seneye oranla 12 milyon GB arttı.

Sokağa çıkma yasakları kapsamında yeni yıla evde giren Turkcell’liler en yoğun konuşma ve mesajlaşma dönemlerinden birini yaşadı. Verilen bilgiye göre, Turkcell’liler yakınlarıyla toplam 884 milyon dakikaya yakın konuşma gerçekleştirdi. Yılın son günü 521 milyon 566 bin dakika ile en çok konuşulan gün oldu. En çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır ve Kocaeli oldu. İstanbul 123 milyon dakikaya yakın süre konuşurken, Ankara 51 milyon, İzmir 29 milyon ve Bursa 25 milyona dakikaya yakın arama gerçekleştirdi. Bu illeri 23 milyon 373 bin dakika ile Antalya, 19 milyon 480 bin dakika ile Gaziantep, yaklaşık 19 milyon dakika konuşma süresi ile Adana, Diyarbakır ve Kocaeli takip etti. Turkcell’lier yurtdışıyla da 795 bin dakikaya yakın konuştu.

Türkiye’den en çok Türkmenistan, Kıbrıs, Afganistan, Almanya, Özbekistan ve Bulgaristan arandı. Yurtdışından en çok Türkiye’yi arayan ülkeler ise Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna ve Sırbistan olarak sıralandı.

Yılbaşı eğlencesinin adresi BiP oldu

Yeni yıla girerken fiziksel olarak sevdikleriyle bir araya gelemeyenlerin tercihlerinden birisi BiP oldu. Türkiye’nin yerli yaşam ve iletişim platformu BiP üzerinden 17 milyon dakika sesli arama gerçekleştirilirken 600 bin dakika görüntülü görüşme yapıldı. Platformda 1 milyarın üzerinde yeni yıl kutlama mesajı gönderilirken, 200 bin kullanıcı dahil oldukları sohbet gruplarında 130 milyon mesajlaşma gerçekleştirdi.

Mobil internet kullanımı katlandı

Yeni yıl coşkusunu evde yaşayan Turkcell’liler iki gün boyunca 22 milyon GB’a yakın data kullandı. Tüm Türkiye’nin yılbaşı akşamı evlerde olması sebebiyle data kullanımı geçen seneye oranla 12 milyon GB arttı. Data trafiğinde başı çeken iller arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Şanlıurfa takip etti.

Dijital televizyon platformu TV+, yılbaşına özel seçtiği yapımları seyircilerle buluştu. Yeni yıla televizyon izleyerek girmeyi tercih edenler yaklaşık 396 milyon dakika TV+ izledi.,