banner4556

262 Kamerayla 7 Gün 24 Saat İzleniyor

banner4664

Son 3 yılda ilçenin önemli lokasyonlarına 262 adet son teknoloji kamera sistemleri yerleştiren Zeytinburnu Belediyesi, güvenli bir yaşam için tüm ilçeyi 7 gün 24 saat boyunca izliyor.

262 Kamerayla 7 Gün 24 Saat İzleniyor
banner4583
banner4336

Son 3 yılda ilçenin önemli lokasyonlarına 262 adet son teknoloji kamera sistemleri yerleştiren Zeytinburnu Belediyesi, güvenli bir yaşam için tüm ilçeyi 7 gün 24 saat boyunca izliyor.

Havaların ısınması ve pandemi kurallarının esnetilmesinin ardından ilçedeki sosyal yaşam alanlarına artan rağbet ile birlikte güvenlik önlemlerini genişleten Zeytinburnu Belediyesi, ilçenin önemli lokasyonlarına 262 adet en yeni teknolojiye sahip güvenlik kameraları yerleştirdi. İlçe emniyet müdürlüğü ve kaymakamlık ile ortak yürütülen Kent Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları çerçevesinde, Zeytinburnu’nda kalabalığın yoğun olduğu caddeler, parklar, meydanlar ve vatandaşların talep ettiği bölgelere yerleştirilen kamera sistemleri üzerinden ilçedeki tüm hareketlilik izlenebiliyor. Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden 7 gün 24 saat boyunca canlı takip edilen görüntülere, belediye görevlileri haricinde ilçe emniyet müdürlüğü ve kaymakamlık yetkilileri de ulaşabiliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Boşanma aşamasındaki kocasının adliye koridorunda...
Boşanma aşamasındaki kocasının adliye koridorunda...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666