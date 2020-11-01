Acil durumlarda hayata bağlayan uygulamalar

Doğal afetlere iletişim açısından hazırlıklı olabilmek için bireylere de çeşitli görevler düşüyor. Acil durum anlarında iletişim kurmayı kolaylaştıracak dijital platformlar ile herkes her an felaketlere hazır olmalı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan konuyla ilgili İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

İzmir’de yaşanan deprem, doğal afetlerde iletişimin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Enkaz altındaki onlarca vatandaşın cep telefonlarıyla iletişim kurarak kurtulduklarına şahit olundu. Afet anlarında iletişimin aksamaması için her sorumlu bireyin yapması gerekenler ilgili merciiler tarafından yapılan açıklamalarla hatırlatıldı. Ses iletişimini tercih etmek yerine internet üzerinden haberleşmeye yarayan uygulamaların kullanılması ve konuşmaları uzun tutulmaması gerektiği kaydedildi. Ancak birçok vatandaş deprem sonrasında yine ilk iş olarak telefonlarına sarılıp yakınlarının durumları hakkında bilgi alabilmek için şebekelere yüklenmeye devam etti. Felaketlere iletişim açısından hazırlıklı olabilmek için sadece iletişimi sağlayan operatörlere değil bireylere de çeşitli görevler düşüyor. Acil durum anlarında iletişim kurmayı kolaylaştıracak dijital platformlar ile felaketlere hazır olunması gerekiyor. Bu alanda hizmet veren onlarca yerli ve yabancı uygulama bulunuyor. Bu uygulamalardan biri de Türk mühendislerinin geliştirdiği ve tüm operatör abonelerinin kullanabildiği BiP’in Acil Durum Butonu.

“1 milyonu aşkın kişi BiP’ten haberleşti”

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu doğrultuda tüm önlemlerimizi alıyor ve ihtiyaç anında vatandaşlarımızın hep yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her zaman birinci öncelik. BiP kullanıcılarının acil durumlarda sevdikleriyle kesintisiz haberleşebilmeleri için geliştirdiğimiz BiP Acil Durum Butonu ile tüm operatör kullanıcılarının durumlarını konumları ile birlikte sevdikleri ile internet üzerinden ücretsiz paylaşabilmelerini sağlıyoruz. Deprem gibi doğal afet durumlarında kullanıcıların sevdikleriyle iletişimde kalabilmeleri ve internet üzerinden iletişim kurmaları için sunduğumuz Acil Durum Butonu geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana hizmet veriyor. İzmir’de yaşanan deprem felaketi sırasında da 1 milyondan fazla kişi bu uygulama üzerinden arama yaparken, depremden etkilenen 10 bine yakın kişi ise yaklaşık 40 bin yakını ile konumunu Acil Durum Butonu üzerinden paylaştı. Acil durum ve doğal afetlere iletişim anlamında da hazır olabilmek adına Acil Durum Butonu gibi hayata bağlayan uygulamaların akıllı telefonlarımızda yüklü ve hazır olması büyük önem taşıyor. Bu vesileyle bir kez daha başta İzmirliler olmak üzere çevre illerden depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Telefon çekmese de durumunuzu bildiriyor

Verilen bilgiye göre, BiP’te bulunan ‘Acil Durum Butonu’ ile yakınlarına ulaşabilen kullanıcılar, önceden belirledikleri kişilere tek tuşla yardıma ihtiyacı olup olmadığı bilgisini konumları ile birlikte hem BiP mesajı hem de SMS olarak ücretsiz olarak gönderebiliyor. Sisteme ‘Acil Durumlarda Ulaşılacak Kişi’ olarak yakınlarını kaydeden kullanıcılar, bu özellik sayesinde tek tuşla acil servislerle iletişim kurmanın yanı sıra, seçilen 10 kişilik listeye de durum ve konum bilgilerini hem BiP mesajı hem de SMS mesajı olarak ücretsiz gönderme imkanına sahip oluyor.Tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz verilen bu hizmet sayesinde vatandaşlar güvende olduklarını ya da yardıma ihtiyaç duyduklarını istedikleri kişilere hızla haber verebiliyor. Uygulamanın ‘Acil Durum Butonu’ içerisinde yer alan ‘Yardım İste’ özelliğiyle kullanıcılar, internet erişimi yokken dahi ihtiyaç durumunda Bluetooth bağlantısı üzerinden etraflarında bulunan kişiler ile iletişime geçerek yardım isteyebiliyor. Bu özellik sayesinde acil durumlarda 300 metreye kadarki alanda Bluetooth özelliğiyle sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor. ‘Yardım İste’ özelliği sayesinde kullanıcıların telefonlarından ‘Yüksek Ses’ çıkartarak yakınlarındaki kişilerin dikkatini çekmeleri de mümkün. Uygulama ile 112 Acil Servis, 155 Polis ve 184 SABİM’e de tek dokunuşla hızla erişilebiliyor.