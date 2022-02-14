Affidea dijitalleşmeyi hızlandırıyor

Affidea, operasyonel verimliliği artırmak ve çalışan deneyimini geliştirmek için yeni bir İK çözümünün tanıtımını yaptı.

Gelişmiş teşhis amaçlı görüntüleme, ayakta tedavi ve kanser bakım hizmetlerinde Avrupa’nın en büyük hizmet sağlayıcılarından biri olan Affidea, dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yeni bir HRIS - Oracle Fusion Cloud İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) çözümünün tanıtımını yaptı.

Verilen bilgiye göre HRIS’in uygulanması, şirketin, İK manuel görevlerini azaltıp ekip bağlılığını etkilerken daha iyi analitik beceriler ve performans içgörüleri sağlayacak standartlaştırılmış ve otomatik süreçlerle sistemlerini iyileştirme ve basitleştirmeye yönelik daha geniş dijital stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Dijitalleşme, şirketin faaliyetlerinin merkezinde yer almakta olup, şirketi tercih edilen işveren ve en iyi hasta deneyimini sunan tercih edilen sağlık hizmeti sağlayıcısı haline getiriyor. Oracle Cloud HCM platformu, şirkete beceri ve nitelikler bakımından çalışanlarla, yüklenicilerle ve ilişkili profesyonellerle ilgili tek bir veri kaynağı sağlayacak, bu da grup genelinde klinik uzmanlığının oluşturulmasına, klinik hizmetlere, şirketin teleradyoloji ve telesağlık hizmetlerinin tüm ülkelerde genişlemesine katkıda bulunacak. Şirket genelinde uygulanan Oracle sisteminin diğer faydaları arasında, ihtiyaçlarına uygun özel klinik eğitimi almış doğru mesleki kitlelere erişmek suretiyle sürekli klinik eğitim çabalarının daha iyi yönetimi ve en iyi uygulamaların dahili tıbbi mesleki ağlar dahilinde aktarılmasını teşvik eden meslektaş grupları içinde bilgi alışverişi buluyor.

Konuyla ile ilgili Affidea Group Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş İK Yetkilisi Justyna Tyborowska şunları söyledi: "Tıbbi ve operasyonel süreçlerin dijital dönüşümü ve sürekli iyileştirilmesi şirketimizin büyüme stratejisinin temel unsurları olup, standartlaştırılmış birinci sınıf, uygun maliyetli tıbbi hizmetler ve olağanüstü hasta ve sevk eden doktor deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma şeklimizi geliştiren ve işletmeyle ilgili katma değerli faaliyetlere odaklanmamıza imkan veren teknolojik uygulamaları başlatarak Grup genelinde dijitalleşmemizi bir yenilikçilik kültürüyle güçlendiriyoruz. Küresel İK çözümünün uygulanması, dijital stratejimizin ve veri tabanlı yönetim uygulamalarımızın somut bir çıktısıdır ve diğer şirketlerin sistemleriyle daha fazla otomasyon ve entegrasyon için güçlü bir temel oluşturur, bu da şirketimizi önde gelen bir dijital sağlık hizmeti sağlayıcısı konumuna getirir".