Akasya ile OverGame, e gaming severleri bir araya getiriyor

‘19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Akasya-OverGame Cup Rocket League’ Rocket League takımlarının mücadelesine sahne olacak.

OverGame ve Akasya destekleriyle düzenlenen ‘19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Akasya- OverGame Cup Rocket League’, e gaming severleri bir araya getiriyor. Verilen bilgiye göre, 10-15 Mayıs tarihleri arasında takımlarını kurup başvuru yapacak oyunculara ödüller veriliyor. Turnuvada 3 kişiden oluşan takımları ile kıyasıya mücadele edecek takımlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihinde gerçekleşecek elemelerde 7 maç boyunca hünerlerini gösterecek. Her maç 5 dakika sürecek. Ardından en başarılı olan iki takım arasında bir final maçı oynanacak. Birinci olan takım üyeleri lisanslı tişört ve 200TL değerinde Steam cüzdan kodu kazanırken, ikinci olan takımın her üyesine ise 100TL değerinde Steam cüzdan kodu ve sürpriz hediyeler verilecek.