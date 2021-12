Akıllı telefonda akıllı seçim dönemi başlıyor

Bir telefonla daha iyi neler yapılabilir sorusuna güçlü ve trend tasarıma sahip yeni telefonu VIA E30 ile ideal cevabı veren Casper, fiyat / performans kriterlerinde Türk kullanıcılarına hayallerindeki telefonu sunuyor.

Telefon kullanımında duyulan ihtiyaçlar, hayatın daha da teknoloji odaklı ilerlemesiyle değişkenlik gösteriyor. Kimi kullanıcılar en mutlu anlarını çok iyi kameralarla kayıt altına almak isterken kimi kullanıcılar da tüm gün yanlarında olacak güçlü performans sergileyen akıllı telefonlara ilgi gösteriyor. Ancak son günlerde artan fiyat endeksi kullanıcıların ihtiyaç duydukları telefonlara ulaşmalarını ertelemelerine neden oluyor. Giriş segmenti telefon kategorisine yeni bir anlayış getirdiği VIA E30 ile kullanıcılara akıllı telefonda akıllı seçim fırsatını tanıyan Casper, iyi bir telefondan beklenen her şeyi, en ulaşılabilir haliyle tüketicilere sundu. Deneyimlere değer katacak güçlü teknolojiyi yüksek batarya ve geniş ekran tasarımıyla buluşturan yeni model, Android 11 sürümüyle de en güncel ayrıcalıkları süper akıcı performansla bir araya getirdi.

Akıllı telefonlarda cebe en uygun seçim

Güçlü performansı trend tasarımlarla buluşturan Casper, giriş segmenti telefon kategorisine yeni bir anlayış getiren VIA E30 ile kullanıcıları akıllı telefonda akıllı seçim yapmaya davet ediyor. İhtiyaçlara ve beklentilere göre yüksek fiyatlara ulaşan akıllı telefon tercihlerinde bir telefondan elde edilecek en yüksek verimliliği uygun fiyat politikasıyla aktaran marka, 4 farklı kamerasıyla profesyonel fotoğraf ve selfie çekilmesine olanak tanıyan VIA E30 telefonunu platin mavi, platin beyaz ve platin siyah seçenekleriyle tüketicilerine farklı alternatifler sunuyor.

Kullanıcıların aradığı performans şık tasarımla buluştu

64GB ROM ile en sevilen diziler, oyunlar ve müzikler için her zaman daha fazla alan talep eden kullanıcıları mutlu eden VIA E30, 4GB RAM ile hızlı program geçişlerine sahip olurken, arka planda daha fazla uygulama çalıştırmaya olanak sağlıyor. MediaTek Helio G35 işlemci gücüyle HyperEngine oyun teknolojisinin keyfini yüzde 89,8 ekran gövde oranıyla birlikte kullanıcılara büyük ekran konforunda sunan E30, uzun ömürlü 5 bin mAh güçlü tasarruf piliyle destekleyen VIA E30, 5 bin mAh’lik güçlü bataryasıyla da uzun pil ömrü vadediyor. Aynı zamanda 16MP+5MP+2MP arka kameraları ve single portrait, beauty, fill light ve continue shot kamera modlarıyla fotoğrafların ek bir uygulamaya gerek kalmadan düzenlenmesini de sağlayan E30, tam 12 farklı kategoriyi AI kamerası sayesinde fotoğraf çekerken tanıyabiliyor, gelişmiş algoritma ile otomatik ve akıllıca hedefli senaryolarla fotoğrafları optimize ediyor.