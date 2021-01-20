Appsian, Türkiye’de yeni ofis açarak uluslararası varlığını genişletti

ERP veri güvenliği ve uyumluluk çözümlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Appsian, Türkiye’de yeni bir ofis açarak uluslararası alandaki varlığını genişlettiğini duyurdu.

Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning - ERP) veri güvenliği ve uyumluluk çözümlerinde dünyanın önde şirketlerinden biri olan Appsian, İstanbul’da yeni bir ofis açarak uluslararası alandaki varlığını genişlettiğini bildirdi. Verilen bilgiye göre yeni ofisin açılışı, şirketin SAP, PeopleSoft ve Oracle EBS gibi ERP uygulamaları için yenilikçi veri güvenliği ve analiz çözümlerini gelişmekte olan Türkiye ve Orta Doğu pazarlarına taşıyacak. Türkiye ofisine Yönetici Ortak olarak atanan Cenk Bıçakçı’nın, şirketin uluslararası genişlemesini hızlandırmaya ve müşteri ilişkilerini geliştirmeye odaklanacağı belirtildi.

Ofisin Türkiye’de açılmasını değerlendiren Appsian CEO’su Piyush Pandey, "Türkiye ve Orta Doğu’daki uluslararası varlığımızı genişletme kararı, işlerimizi büyütme stratejimizde mantıklı bir adımdı. Pazarda ERP veri güvenliği ve uyum çözümlerimiz için olağanüstü talep görüyoruz ve artık güvenlik yöneticilerinin karşılaştığı artan zorlukların üstesinden gelecek konumdayız. GDPA (Küresel Veri Koruma Ajansı) ve KVKK (Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kurumların kişisel veriler çerçevesinde uygun güvenlik önlemlerini uygulamalarını gerektirmektedir. Şirketimizin Türk ekibi, veri erişimi ve kullanımına ilişkin görünürlüğü artırarak GDPA ve KVKK uyum çabalarını hızlı bir şekilde takip edebilecek. Bu, eski ERP sistemlerinde şu anda bulunmayan bir özelliktir" şeklinde konuştu.

Appsian Türkiye Yönetici Ortağı Cenk Bıçakçı ise şöyle konuştu: "Şirketin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. Ekibimiz, Türk müşterileri için ERP sistemlerini uygulama konusunda 50 yılı aşkın deneyim sunuyor. Şirketimizin birinci sınıf veri güvenliği ve analiz ürünlerini müşterilerimize sunarak stratejik güvenlik ve uyum girişimlerini gerçekleştirmelerine destek olmayı sabırsızlıkla bekliyorum".