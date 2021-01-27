Araç paylaşımı uygulaması OBHAI, WhatsApp’ta kullanılıyor

Bangladeş’in yerli araç paylaşım şirketi OBHAI, WhatsApp’ta hizmet vermeye başladığı duyurdu.

Bangladeş’in yerli araç paylaşım şirketi OBHAI, WhatsApp’ta vermeye başladığı hizmetiyle benzer şirketler arasında WhatsApp’ın potansiyel faydalarını ve her kesimden kullanıcıların yararlanacağı erişim kolaylığını ortaya koyan ilk şirketlerden olduğunu açıkladı.

Verilen bilgiye göre, WhatsApp üzerinden OBHAI G (araba), CNG (üç tekerlekli araç) veya OBHAI Express (paket) sipariş edilebilir. Yolcular uygulamanın telefon numarasını adres defterlerinde ’OBHAI WhatsApp’ olarak kaydedebilir. Ardından sadece "Merhaba" diye bir mesaj göndererek hizmetlerden yararlanabiliniyor. Bir yolculuk rezervasyonu yaptırmak için atanan numarayı yazıp "gönder" üzerine tıklamak yeterli.

Startup Kurucusu ve OBHAI Solutions Ltd. Yatırımcısı Anis Ahmed, "WhatsApp OBHAI rezervasyonu birçok OBHAI kullanıcısının birkaç tuşa basarak OBHAI Gari, OBHAI CNG ve hatta OBHAI Express hizmetleri almalarını sağlayacak. Uygulama, mevcut OBHAI müşterileri tarafından sorunsuzca kullanılabilir. Para iadesi talebi, şikayetler, faturalandırma, yolculuk geçmişini gözden geçirme ve öneriler gibi tüm hizmetler uygulamanın çağrı merkezi temsilcileri tarafından birkaç dakika içinde sunulur" dedi.