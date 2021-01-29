Aras Kargo, mobil uygulamasını yeniledi

Teknoloji ve dijitalleşmenin öneminin daha da arttığı pandemi sürecinde Aras Kargo, yenilenen ve işlevsel bir arayüze sahip mobil uygulaması ile kargo süreçlerinin takibinde müşterilerine kolaylık sağladığını açıkladı.

Aras Kargo, kargo süreçlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla yenilediği mobil uygulamasını müşterilerinin kullanımına sundu. Uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebilen yeni mobil uygulama, kargo süreçlerinde kullanıcıların ihtiyacı olan tüm gereksinimleri tek bir noktada bir araya getiriyor.

Detaylı kargo takibi

Verilen bilgiye göre kullanıcılar, kayıt oluşturarak giriş yaptıkları mobil uygulamayla kargolarının hareketleriyle ilgili de detaylı bilgi alabiliyor. Uygulamada konuma göre en yakın şube bilgilerine hızlıca erişme imkanı sağlanıyor. Kullanıcılar ayrıca, kurye çağırma, ücret hesaplama, kaç günde gibi hizmetlerden de faydalanabiliyor.

Voice Over ile kargolar sesle yönetiliyor

Kargo şirketinin yeni uygulamasının aynı zamanda Voice Over özelliğine de sahip olduğu belirtildi. Bu özellik sayesinde görme engelli vatandaşların da kargo süreçleri ile ilgili bilgilere sistem üzerinden ulaşıp, rahatlıkla kargo süreçlerini yönetebilecekleri bildirildi.